Merkez Bankası Kasım Ayı Beklenti Anketi
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Merkez Bankası Kasım Ayı Beklenti Anketi

13.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:45
Merkez Bankası Kasım Ayı Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,47'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,47'ya yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ekimde yüzde 0,75 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,76'dan yüzde 12,47'ye çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten yüzde 10,77'ye, 24 ay sonrası TÜFE

beklentisi ise yüzde 9,05'ten yüzde 9,20'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,8979'dan 7,8867'ye inerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,3087'den 8,4099'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 28,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22 milyar dolardan 22,1 milyar dolara yükseldi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,49

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 0,8'den, yüzde eksi 0,6'ya çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1'den, yüzde 4,0' indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 12,47'den 14,74'e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14,49 ve yüzde 12,29 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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