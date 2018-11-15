Merkez Bankası Kasım Ayı Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 24,45'e çıktı



TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.



Buna göre, kasım ayı TÜFE beklentisi, yüzde 1,31'den yüzde 0,88 geriledi. Aralık ve ocak ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,77 ve yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 24,22'den yüzde 24,45'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 17,03'ten yüzde 17,38'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,70'den yüzde 12,97'ye yükseldi.



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 5,9894'ten 5,6405'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 6,5307'den 6,3709'a geriledi.



Bir önceki anket döneminde 40,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 36,7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 31,6 milyar dolardan 29,8 milyar dolara düştü.



Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,1

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 23,93'te sabit kaldı.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 24 ve yüzde 20,70 olarak kayıtlara geçti.



Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 21,71 ve 12 ay sonrası için yüzde 19,26 oldu.