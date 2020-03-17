Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine... Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek, ihaleler avro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.

Merkez Bankası: "Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek, ihaleler avro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek." Kaynak: AA