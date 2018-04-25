Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı yüzde 12,75'ten yüzde 13,50'ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul'un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0'da sabit bırakıldığı, borç verme faiz oranının 12,75'ten 13,50'ye yükseltildi ifade edildi.

"Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, "İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Duyuruda, toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı belirtildi.

Merkez Bankası'nın Aralık 2016'dan bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları, marjinal fonlama oranları ve GLP borç verme faiz oranları (yüzde) şöyle:



