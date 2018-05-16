Merkez Bankası: Gerekli Adımlar Atılacaktır
Döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.
Döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası yaptığı açıklamada "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" dedi.
Açıklama öncesi 4.50 ile yeni tarihi rekor düzeylerini gören dolar, Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinin ardından 4.41 lira düzeyine kadar geriledi. - İstanbul