Merkez Bankası Genel Kurulu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, ellerindeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde verimlilik, yurt içi katma değer, rekabet ve fiyatlama davranışları konularına ağırlık vereceğiz." dedi.

Çetinkaya, Merkez Bankasının 86. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, yüksek seyreden enflasyonun fiyatlama davranışları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri sınırlamak amacıyla geçen yıldan itibaren güçlü parasal sıkılaştırmaya gittiklerini ve fonlama maliyetini kademeli artırdıklarını söyledi.

Para politikasının öngörülebilirliğinin ve kısa vadeli faizler üzerindeki etkinliğinin artırılmasının attıkları önemli adımlardan olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Bu dönemde likidite politikası ve fonlama kompozisyonunu daha öngörülebilir hale getirdik. Nitekim, uygulanan politikalar neticesinde piyasadaki gecelik repo faiz oranlarıyla bankamız tarafından bankalara sağladığı fonlamanın maliyetinin aynı seviyede oluştuğu gözlenmektedir." diye konuştu.

Geçen yıl döviz likiditesine yönelik adımlar attıklarını da hatırlatan Çetinkaya, bu kapsamda enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarına döviz satışlarına devam ettiklerini, oynaklığın aşırı arttığı dönemlerde ihracat reeskont kredilerinin Türk lirası cinsi geri ödenmesine imkan tanıdıklarını, yurt dışı Türk lirası piyasalardaki para piyasası faiz oranları için referans faiz oluşturmak amacıyla Türk lirası karşılığı döviz depo ihaleleri düzenlendiklerini ve Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleriyle vadeli işlemler piyasalarında derinlik sağlayarak reel sektörün kur riski yönetimine katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

"Kalıcı fiyat istikrarında bütüncül yaklaşım önemli"

Çetinkaya, geçmiş dönemdeki enflasyonla mücadele deneyimlerinin, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılabilmesi açısından bütüncül yaklaşımın önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşım para politikası çerçevesi, yapısal unsurlar ve iletişim politikasının birbirini tamamlayacak şekilde kurgulandığı bir stratejiyi yansıtmaktadır. Bu kapsamda bir yandan para politikası araçları fiyat istikrarına yönelik kullanılırken diğer yandan ilgili paydaşların aktif katılımıyla yapısal alanlarda uzun soluklu çözümler için koordineli adımlar atılmaktadır. Özellikle kur riski yönetimi, Gıda Komitesi çalışmaları ve Maliye-para politikası eşgüdümü çerçevesinde atılan adımlar, ortak çaba anlamında değerli örnekler teşkil etmektedir. Söz konusu adımların daha da güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşılabilmesi açısından kritik önem taşımaktadır."

Bütüncül stratejinin, Merkez Bankasının araştırma alanları ve kurumsal süreçlerinde de önemli yansımaları olduğunu belirten Çetinkaya, 2016 yılından itibaren ülkede fiyat istikrarı ve dengeli büyümeyle ilişkili yapısal alanlarda, araştırma ve analiz kapasitesini güçlendirme yönündeki eğilimle gelecek dönemde özellikle verimlilik, yurt içi katma değer, rekabet ve fiyatlama davranışları konularındaki çalışmalara ağırlık vereceklerini bildirdi.

Çetinkaya, geçen yıl iletişim faaliyetlerini ve organizasyon yapısını, stratejilere katkı sağlayacak şekilde gözden geçirmeye devam ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Para politikasının etkinliğini güçlendirmek ve fiyat istikrarına dair farkındalığı artırmak amacıyla iletişim kanallarını daha etkin kullanmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda, bir yandan reel sektör temsilcileriyle iletişim ağını güçlendirmek için firma görüşmelerinin kapsamını derinleştirirken, diğer yandan finansal kesimle teknik içerikli etkileşimleri artırmaktayız. Fiyat istikrarının önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla son dönemde, 'Herkes İçin Ekonomi' başlıklı bir girişimi hayata geçirdik. Bu girişimle ekonomi eğitimi konusunda öncü bir rol üstlenmiş oluyoruz. Ayrıca 'Merkezin Güncesi' adlı blog sayfamızı da iletişim ve farkındalık boyutlarında aktif bir şekilde kullanıyoruz."

"İhtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecek"

Küresel ve bölgesel paydaşlarla ikili iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini anlatan Çetinkaya, kurumsal bilgi birikiminin pekiştirilmesi adına atılan adımlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konferans, seminer, panel ve çalıştaylar düzenlediklerini hatırlattı.

Merkez Bankasını geleceğe hazırlamak ve alanında dünyanın en iyi örneklerinden biri haline getirmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini vurgulayan Çetinkaya, "Küresel ölçekte en iyi standartları yakalamış, sürekli gelişime açık, örnek bir merkez bankası haline gelme ana hedefi doğrultusunda, geçtiğimiz yıl yetkinlik ve verimliliği artırıcı birçok kurumsal dönüşüm projesini hayata geçirmeye başladık. Bu sürecin en önemli işlevlerinden biri, stratejilerimizle uyumlu, verimliliği esas alan, güçlü ve etkin organizasyon yapısına sahip olmaktır. Bu çerçevede, son dönemde Bankamızın organizasyon yapısını yalın ve hedef odaklı hale getirme yönünde önemli adımlar attık." dedi.

Çetinkaya, Merkez Bankasının bir yandan ülkenin refahına katkı sağlarken, diğer yandan kurumsal gelişim sürecini yürütmeye devam edeceğini belirterek, bu süreçte para politikası kararlarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı şekilleneceğini bildirdi. Son dönemdeki gelişmeleri, enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini söyleyen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecek. Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken, diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesiyle uyumlu şekilde kapsamlı kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

(Bitti)