Merkez Bankası: "Fonlamanın Haftalık Vadeye Kaydırılması İçin Bir Haftalık Geçiş Süreci...

Merkez Bankası: "Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi faiz oranları yüzde 16,5 olarak uygulanacaktır."