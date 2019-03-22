Merkez Bankası: "Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler Dikkate Alınarak, 1 Hafta Vadeli Repo...
IHAAW164325-EKO/22-03-2019- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
IHAAW164325-EKO/22-03-2019
- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." 22.03.2019 16: 43: 25 TSI
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Kaynak: İHA