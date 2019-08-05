Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu...
Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı.
Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım
Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:38 Merkez Bankası: Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite...
10:36 Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu...