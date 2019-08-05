Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu...

Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı.

5.08.2019 10:36
Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu...

Merkez Bankası: Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı

Kaynak: AA
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