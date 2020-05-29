Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler...
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir.
29.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:49
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir."
Kaynak: AA