Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler... Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: "Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir." Kaynak: AA