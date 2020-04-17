Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2019'un dördüncü çeyreğinde 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17 trilyon 536 milyar TL oldu.

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2019'un dördüncü çeyreğinde 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17 trilyon 536 milyar TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'un dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 15 trilyon 415 milyar TL, yükümlülükleri ise 17 trilyon 536 milyar TL düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 128 milyar TL azalarak 2 trilyon 121 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında gerçekleşen finansal işlemlere göre, toplam ekonomi net borç

veren konumunda oldu. Finansal akımlar incelendiğinde ise varlık

yönünde 5 milyar TL tutarında net işlem gerçekleşirken, 133 milyar

TL tutarında kur ve piyasa fiyatı değişimi kaynaklı net değerleme

azalışı gözlendi.

Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının gayrı safi

yurt içi hasılaya oranı incelendiğinde, borçluluk oranı hanehalkı

için yüzde 15 ve finansal olmayan kuruluşlar için yüzde 66 olarak

gerçekleşti. Ülke karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise Türkiye, bu dönemde de borçluluk düzeyi düşük ülkeler

arasındaki konumunu korudu.

Kaynak: AA