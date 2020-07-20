Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak mı? Politika faizi nedir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair yapılan ankete katılan ekonomistler faizlerin sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, politika faizi oranı kaç?

AA Finans'ın düzenlediği ankete katılan 14 ekonomistin değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkması beklenen sonuç, politika faizinin değişmemesi yönünde.

YIL SONU FAİZ ORANI KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi medyanı ise yüzde 8 olurken, beklentiler yüzde 6 ile yüzde 8,25 arasında yer aldı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8,25 SEVİYESİNDE

25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez Bankası tarafından, bir haftalık vadesi bulunan repolara uygulanan haftalık faiz oranına denir. Buna göre, bankalar, kendilerine fon yaratabilmek için Merkez Bankalarından bir haftalık borç alırlar. Merkez Bankasından alınacak borca karşılık ellerindeki bono tahvilleri Merkez Bankasına teminat olarak verirler. Merkez Bankası'da talep edilen bir haftalık borca karşılık faiz belirler. Bu duruma ise Politika Faizi adı verilir.

Kaynak: AA