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Merkez Bankası, Faizleri Değiştirmedi

TCMB, eylül ayı PPK toplantısında beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası, Faizleri Değiştirmedi

TCMB, eylül ayı PPK toplantısında beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi.

Kaynak: Dunya.com