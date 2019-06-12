Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. Buna göre, kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Toplantı sonrasında paylaşılan değerlendirmede fiyat istikrarının sağlanması için eldeki tüm araçların kullanılacağı bildirdi.

Kurul'un değerlendirmesinde son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

"Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA