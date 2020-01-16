Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti
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Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti

16.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:11
Merkez Bankası faiz oranını 75 baz puan düşürerek yüzde 11.25'e çekti

bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararıyla ilgili yayımladığı açıklamada: "Enflasyon görünümündeki iyileşme ve enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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