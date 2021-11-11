Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalarda hareketli günler yaşanıyor. Gözler Merkez Bankası kararının ne olacağında. Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? soruları son günlerde en fazla aratılan soruların başında geliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek. Piyasaların beklediği faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

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