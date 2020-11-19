Merkez Bankası faiz kararını kaçta açıklayacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı Kasım 2020 faiz oranlarını gösterecek. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında MB Kasım ayı faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, faiz kararı kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı Kasım 2020 faiz oranlarını gösterecek. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında MB Kasım ayı faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta, faiz kararı kaçta açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 14:00'te faiz kararı açıklanacak. Kasım 2020 faiz kararı ile birlikte politika faizinin hangi seviyede yer alacağı netleşmiş olacak.

BEKLENTİLER FAİZ ARTIRIMI OLACAĞI YÖNÜNDE

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise anketlerde TCMB'nin bu ayki toplantıda politika faizini medyan beklenti olarak 475 baz puan artırmasının beklendiğini ifade etti.

Ekim ayında TCMB'nin politika faizine dokunmayarak sadece Geç Likidite Penceresi (GLP) faizini yüzde 14,75'e yükseltmesi, olumsuz piyasa tepkisine neden olduğunu ve dolar kurunun 8,50 seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan Bürümcekçi, "TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın ilk mesajı PPK toplantısında gerekli politika kararlarının alınacağı yönünde olurken, gerek Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ve gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona öncelik verileceği yönündeki açıklamaları, faiz artışının önünün açıldığını düşündürmüştü." diye konuştu.