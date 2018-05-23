Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş nedeniyle toplantı yaptı. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranının yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulduğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8 düzeyinde sabit tutulduğu kaydedildi.

Geç likidite penceresi faiz oranlarında bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranında yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e yükseltildiği açıklandı.

Açıklamanın devamında,"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır" denildi. - İSTANBUL