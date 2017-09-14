Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Herhangi bir değişikliğe gitmeyen kurul, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te, üst bandını da yüzde 9,25'te bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, gösterge repo faiz oranı yüzde 8 seviyesinde, gecelik borç verme faizi yüzde 9.25, gecelik borçlanma faizi yüzde 7.25, geç likidite borç verme faizi yüzde 12.25 seviyesinde sabit bırakıldı.
(İHA)