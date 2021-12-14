Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu ayki toplantı ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Aralık ayı faiz kararı, PPK tarafından yeniden belirlenecek. Piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası PPK toplantısı 16 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek.

KASIM AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

Merkez Bankası faiz toplantısı 16 Aralık tarihinde yapılacak. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü.

SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, PPK'nın, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar verdiği belirtildi. Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir."

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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