Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?

18.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:12
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?

Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizinin değişip değişmeyeceği mereak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında... Faizlerin artıp artmayacağı merak edilirken sıklıkla "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?" soruları yöneltiliyor.

POLİTİKA FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, YÜKSELDİ Mİ?

Ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini öngörüyordu. Merkez Bankası faizde son olarak aralık ayında hamle yaptı. O toplantıda politika faizi 2 puan artırılmıştı. Ocak ayında yapılan toplantıda ise faiz oranını değiştirmemişti.

Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez, faizde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizi yüzde 17'de sabit tutuldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Kadir Topbaş Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Erol Bulut Osman Özköylü Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:19:52. #1.15#
title