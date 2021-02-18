Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?
Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizinin değişip değişmeyeceği mereak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında... Faizlerin artıp artmayacağı merak edilirken sıklıkla "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?" soruları yöneltiliyor.
POLİTİKA FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, YÜKSELDİ Mİ?
Ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini öngörüyordu. Merkez Bankası faizde son olarak aralık ayında hamle yaptı. O toplantıda politika faizi 2 puan artırılmıştı. Ocak ayında yapılan toplantıda ise faiz oranını değiştirmemişti.
Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez, faizde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizi yüzde 17'de sabit tutuldu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.