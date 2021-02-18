Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?

Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizinin değişip değişmeyeceği mereak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Politika faizi kararı açıklandı mı, yükseldi mi? Faiz ne kadar oldu?