Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz artırıldı mı, düşürüldü mü?
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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz artırıldı mı, düşürüldü mü?

21.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:08
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz artırıldı mı, düşürüldü mü?

2021 yılının ilk faiz kararı açıklandı. Açıklanır açıklanmaz ise vatandaşlarımız Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? merak etti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz artırıldı mı, düşürüldü mü? Sabit mi kaldı?

2021 yılının ilk faiz kararı açıklandı. Açıklanır açıklanmaz ise vatandaşlarımız Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? merak etti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz artırıldı mı, düşürüldü mü? Sabit mi kaldı? İşted etaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

2021 yılının ilk faiz kararı açıklandı. Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

FAİZ ARTIRILDI MI, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

2021 yılının ilk faiz kararı açıklandı. Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

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