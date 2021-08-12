Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası vatandaşlar faiz kararı ve miktarını merak etmekte. Peki, Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısısonrası en çok merak edilen konu "Faiz kararı ne zaman açıklanacak?"oldu. Vatandaşlar faiz kararıyla ilgili olarak internette en çok "Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?" sorularını araştırmakta. Faiz kararlarıyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU MU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası faiz kararları açıklandı. Ağustos 2021 Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19'da sabit bırakılmıştı. Haziran ayında da açıklanan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu. Son olarak Temmuz'daki toplantıda da karar değişmemiş ve faizler yüzde 19'da sabit tutulmuştu. Ağustos ayında da faizler değişmedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Ezgi Mola Hande Yener Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 20:18:20. #1.16#

title