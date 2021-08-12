Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası vatandaşlar faiz kararı ve miktarını merak etmekte. Peki, Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısısonrası en çok merak edilen konu "Faiz kararı ne zaman açıklanacak?"oldu. Vatandaşlar faiz kararıyla ilgili olarak internette en çok "Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz kararı ne zaman açıklanacak?Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?" sorularını araştırmakta. Faiz kararlarıyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU MU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası faiz kararları açıklandı. Ağustos 2021 Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19'da sabit bırakılmıştı. Haziran ayında da açıklanan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu. Son olarak Temmuz'daki toplantıda da karar değişmemiş ve faizler yüzde 19'da sabit tutulmuştu. Ağustos ayında da faizler değişmedi.