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Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı

Merkez Bankası, faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktı
30.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:52

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının ardından, faiz indirimine devam edileceği sinyali aldıklarını belirtti.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının ardından, faiz indirimine devam edileceği sinyali aldıklarını belirtti.

Başkan Uysal, video konferans ile gerçekleştirilen yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda sunumun ardından ekonomistlerin ve gazetecilerin gelecek dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB'nin swap işlemleri, bilançosu ve rezervlere ilişkin sorularını cevapladı.

Ekonomistler, sunum ve soru-cevap kısmında verilen temel mesajları ve geleceğe yönelik öngörülerini AA muhabirine değerlendirdi.

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer, sunumdaki en şaşırtıcı demecin yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7,4'e çekilmesi olduğunu söyledi.

Merkez Bankasının şu an piyasadaki en düşük enflasyon tahmininin bile belirgin altında yıl sonu enflasyonu beklediğini ifade eden Sözer, "Bunun temel dayanaklarından biri büyüme tarafındaki revizyon. Gıda fiyatlarının nispeten daha düşük kalacağına dair öngörüsü de bunda etkili olduğu gözüküyor. Aslında küresel çapta bir durgunluktan geçtiğimiz için biz de enflasyon tarafında daha iyimser tarafta duruyorduk. Bir yandan kredi mekanizmasının canlı bir şekilde dönmüş olması, reel sektörü ve vatandaşı desteklemek için alınan teşvik mekanizmalarıyla bu kadar dezenflasyonist etki yapmayacağı görüşündeydik. O yüzden piyasa tahminleri de benim tahminime paralel yüzde 9'lar civarında enflasyonla yılı tamamlayacağımız yönündeydi. Merkez Bankası bu anlamda beni şaşırttı." şeklinde konuştu.

Sözer, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın genel anlamda tüm sunumlardan ve sorulara verdiği cevaplardan daha özgüveninin arttığı ve kredibilitesinin yükseldiği bir döneme girildiğine dair kuvvetli sinyaller aldığını belirtti.

Böyle bir veri setinin kendilerinde olmamasının normal olduğuna işaret eden Sözer, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde kendisini destekleyecek bir takım veriler geleceğine dair güçlü beklentileri var demek. Eğer böyle olacak ise satır aralarında ima ettiği üzere Merkez Bankasının faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyorum. Açıkçası bugünkü toplantıya kadar 'bekle-gör' politikasının izleneceğini düşünüyordum. Toplantı sonrasında anladığım kadarıyla yüzde 8,75 olan politika faizini yüzde 7,50'ye kadar çekme niyetinde. Bu anlamda benim için sürpriz bir toplantı oldu. 125 baz puanlık bir indirim daha varmış gibi gözüküyor. Bu indirimin gelecek aylara bölünerek yapılabileceğini düşünüyorum. Mayısta 75 baz puan, sonrasında 50 veya 25'er baz puanla faiz indiriminin sonunu getirmeyi değerlendirebilir."

"Güvercin para politikası duruşuna devam"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise Merkez Bankasının bugün enflasyon varsayımlarındaki değişiklikler ve ileriye dönük yönlendirmesinin, güvercin para politikası duruşunun devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

TCMB'nin bu aşamadan sonra yeni faiz indirimleri açısından teorik olarak daha fazla yer olduğuna sinyal verdiğini belirten Erkan, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 seviyesine, 2021'de ise yüzde 5,4 seviyesine düşeceği varsayımı çerçevesinde Merkez Bankası da ekonomik şartların koronavirüs nedeniyle zorlaştığı bu dönemde faiz indirmeye devam edecektir." diye konuştu.

"Faiz indirim sinyali verdi"

TSKB Ekonomisti Şakir Turan da yazdığı raporda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumunun ardından gelecek dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB'nin swap işlemleri, bilançosu ve rezervlere ilişkin soruları cevapladığını ifade etti.

TCBM Başkanı Uysal'ın diğer merkez bankalarıyla swap anlaşması yapılmak üzere görüşmelerin sürdüğünü teyit ettiğini belirten Turan, "Ancak bu konularda detay vermezken, IMF ile her hangi bir görüşmenin olmadığını belirtti." dedi.

Turan, içinde bulunulan dönemin döviz kurlarında ve rezervlerde oynaklık yaratmasının olası olduğunu söyleyen Uysal'ın, rezervler üzerinde kalıcı bir baskı beklemediklerini ifade ettiğini bildirdi.

Uysal'ın enflasyon görünümünü dikkate alındığında Türkiye'nin hala makul reel faiz vermeye devam ettiğini söylediğini anımsatan Turan, "Gerek tahminlerde yapılan güncellemeler gerekse sunulan makroekonomik çerçeveyle önümüzdeki dönemde ilave bir faiz indirimine gidilebileceği sinyali verdiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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