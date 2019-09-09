Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi

09.09.2019 15:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 13,96'ya geriledi.



TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.



Bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 olan eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,49'a yükseldi. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 oldu.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 14,42'den eylülde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 12,77'den yüzde 12,21'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,27'den yüzde 10,17'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9002'den 5,9954'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre artışla 6,2734'ten 6,3470'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 6,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 5,9 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 16,9 milyar dolardan 16,3 milyar dolara geriledi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17,00 oldu



GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,02'den yüzde 0,01'e gerilerken, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 2,6'da sabit kaldı.



Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19,68'den yüzde 17,20'ye indi.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,00 ve yüzde 13,69 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA