Merkez Bankası: Enflasyondaki En Belirgin Artış Gıdadan Geldi

Merkez Bankası enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını belirtti. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldiği ifade edildi.

BEYAZ EŞYA VE OTOMOBİLDE YÜKSEK ORANLI ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedilmiştir"

"Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir"

"Çekirdek göstergeler ana eğilimleri kayda değer yükseldi"

"Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları önemli ölçüde artarak güçlü seyrini korumuştur"