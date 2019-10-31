Merkez Bankası enflasyon tahmini düşürdü

31.10.2019 11:10

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12 olarak açıkladı. Bir önceki rapor döneminde yılsonu için enflasyon tahmini yüzde 13,9 olarak bildirilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 2019 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın Karaköy'de bulunan binasında düzenlenen toplantıda konuşan TCMB Başkanı Murat Uysal, bir önceki raporda yüzde 13,9 olarak belirtilen yılsonu enflasyon tahminin 1,9 puan geri çekilerek yüzde 12'ye indirildiğini açıkladı. 2020 yıl sonu için enflasyon tahmini ise bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 8,2 seviyesinde tutuldu.

2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini açıklayan Uysal, "Enflasyonun, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2019 yılı sonunda orta noktası yüzde 12 olmak üzere, yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında; 2020 yılı sonunda orta noktası yüzde 8,2 olmak üzere yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir" dedi.

Uysal, "2019 yıl sonu enflasyon tahmininin Temmuz Enflasyon Raporu'na göre 1,9 puan aşağı yönlü güncellenmesinde; gıda fiyatları varsayımındaki aşağı yönlü güncelleme (-1,2 puan), enflasyon ana eğilimindeki iyileşme (-1,1 puan), Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki gerileme (-0,3 puan), çıktı açığındaki güncelleme (+0,1 puan), tütün ürünleri fiyatlarındaki ayarlama (+0,6 puan) katkı yapmıştır" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA