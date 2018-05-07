Merkez Bankası Dövizde Zorunlu Karşılıkları Düşürdü

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi. (Tablo) - İstanbul