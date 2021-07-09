Merkez bankası dolar kuru! Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Temmuz Cuma dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,6963 bazında ilerleyen dolar bugün 8,6963.
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,6963 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,6963 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
10 Temmuz Cuma 2021 yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,6990 TL
Dolar alış fiyatı : 8,6937TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,2800 lira seviyesinde kapattı.
10 Temmuz Cuma 2021 günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,2850 TL
Euro alış fiyatı : 10,2750 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,0048 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,9449
şeklinde belirlendi.