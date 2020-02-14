Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi

14.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:32

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019'da, 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek düzeyde cari fazla verdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle