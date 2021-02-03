Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde yeni müdürlükler kuruldu
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Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde yeni müdürlükler kuruldu

03.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:07
Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde yeni müdürlükler kuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi bünyesinde, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi bünyesinde, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü", Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Katılım Bankacılığı Müdürlüğü", Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde "Mali Kontrol Müdürlüğü" kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü'nün görev alanının fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek olduğunu ifade edildi.

Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün görev alanının TCMB'nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek olduğu kaydedilen açıklamada, Mali Kontrol Müdürlüğü'nün, iç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ilgili müdürlüklerin 8 Şubattan itibaren faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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