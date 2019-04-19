Merkez Bankası Beklenti Anketi: Dolar ve Enflasyon Yükselmeye Devam Edecek
Merkez Bankası'nın her ay yaptığı ve içerisinde dolar kuru, büyüme, cari açık gibi tahminleri içeren Beklenti Anketi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Ankete göre Dolar ve enflasyon yükselirken, büyüme rakamları aşağı doğru revize edildi. Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi nedir, nasıl okunmalı?
Merkez Bankası'nın her ay yaptığı ve dolar kuru, büyüme, cari açık gibi tahminleri içeren Beklenti Anketi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı.
Bir önceki ankette 6.06 olan 2019 yıl sonu Dolar/TL beklentisi, nisan dönemi anketinde 6.20 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6.30 liradan 6.43 liraya yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com