Merkez Bankası Beklenti Anketi: Dolar ve Enflasyon Yükselmeye Devam Edecek

Merkez Bankası'nın her ay yaptığı ve dolar kuru, büyüme, cari açık gibi tahminleri içeren Beklenti Anketi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Bir önceki ankette 6.06 olan 2019 yıl sonu Dolar/TL beklentisi, nisan dönemi anketinde 6.20 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6.30 liradan 6.43 liraya yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle