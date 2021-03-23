"Merkez Bankası beklenmedik faiz kararıyla ABD'yle kriz ve enflasyona karşı gardını aldı"
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"Merkez Bankası beklenmedik faiz kararıyla ABD'yle kriz ve enflasyona karşı gardını aldı"

23.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:51

Merkez Bankası'nın politika faizini piyasa beklentisinin de üzerinde 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarmasını değerlendiren T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, "Madem yükseltilecekti, faiz neden geçen dönemde yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar indirildi?

Merkez Bankası'nın politika faizini piyasa beklentisinin de üzerinde 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarmasını değerlendiren T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, "Madem yükseltilecekti, faiz neden geçen dönemde yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar indirildi?" diye sordu. Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin neden enflasyonun sonuç olduğu görüşünü pek çok kez dile getirdiğini hatırlatarak, "Merkez Bankası'nın eski Başkanı Murat Uysal döneminde politika faizi bu nedenle yüzde 8.25'e indirilmişti. Ekonomi yönetiminde kasımda yaşanan değişim sonrasında Merkez Bankası başkanlığını üstlenen Naci Ağbal, filmi en başına sardı. Ortada bir çelişki olduğu açık" dedi.

Merkez Bankası bir şeyden mi endişeli?

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin de üzerinde artırıma gitmesinin sebeplerini değerlendiren Soydan, bunun 3 sebebi olabileceğini belirtti. Barış Soydan yüksek oranlı faiz artırımının olası sebeplerini, ABD ile yaşanabilecek bir gerilimin dolar/TL'ye olumsuz etkisi, enflasyonda öngörülenden de fazla bir yükseliş ve Amerikan tahvil getirilerindeki yükselişin tüm dünyada doların değerini artırması olarak saydı ve "Merkez Bankası bu gelişmelere karşı gardını şimdiden alıyor olabilir" dedi.

'Merkez Bankası beklenmedik faiz kararıyla ABD'yle kriz ve enflasyona karşı gardını aldı'

Kaynak: DailyMotion.com

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