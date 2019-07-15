Merkez Bankası Başkanlığına atanan Uysal: Kurumsal şeffaflığı arttıracağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Murat Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada kurumsal şeffaflığı güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verecekleri söyledi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve getirildikten sonra ilk kez açıklama yapan Uysal, para politikası süreçlerinin tasarımında, "enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşıma" odaklanacaklarını vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle