Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal kimdir?

Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak yerine Murat Uysal getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Murat Uysal hayatı, biyografisi haberimizde.

MURAT UYSAL KİMDİR?

Uysal, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yapan Murat Uysal, kariyerine 1998'de bankacılık sektöründe başladı.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Merkez Bankası Başkanı Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası'nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren Türkiye Halk Bankası'nda Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 – Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerinde bulundu. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.