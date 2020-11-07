Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı (2)
07.11.2020 03:36 | Son Güncelleme: 07.11.2020 03:40
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE İBRAHİM ŞENEL ATANDIEski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası, Ağbal'ın bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine İbrahim Şenel atandı.
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE İBRAHİM ŞENEL ATANDI
Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası, Ağbal'ın bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine İbrahim Şenel atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi atandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı