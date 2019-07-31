Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte yüzde 15,7'ye geriledi"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. -2-
Kaynak: AA
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