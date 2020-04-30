Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021...
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.
30.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:01
Merkez Bankası Başkanı Uysal: "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA