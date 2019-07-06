Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan ilk açıklama

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Murat Uysal, yaptığı ilk açıklamada, fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal'ın atandığının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, TCMB'nin internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal atanmıştır. Murat Uysal 9 Haziran 2016 tarihinden bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi" denildi.

Açıklamada, yeni Başkan Uysal'ın değerlendirmesine de yer verildi. Uysal, yaptığı ilk açıklamada, Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, Uysal'ın yeni döneme ilişkin önümüzdeki günlerde tanışma toplantısı düzenleyeceği, toplantının yeri ve zamanının Merkez Bankası'nca duyurulacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA

- Ankara