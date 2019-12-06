Merkez Bankası Başkanı Uysal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uysal, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Uysal, AA'nın Yılın Fotoğrafları kategorilerinde birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, "haber" kategorisinde Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan ve Akdeniz'de göreve başlayan Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini anlatan Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamını gösteren Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Uysal, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.

TCMB Başkanı Uysal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlam yüklü olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA