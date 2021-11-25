Merkez Bankası Başkanı toplantı sonrası açıklama yaptı

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü şu anda Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Dünyada da özkaynak karlarıyla, sermaye yapısıyla, müşteri değerleriyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Yaşanacak, yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde bir araya geldi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR TOPLANTI DEĞİL"

"YAŞANACAK, YAŞANAN VOLATİLİTELERİN ÜZERİNDEN GELECEK BİR SEKTÖRÜMÜZ VAR"

Toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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