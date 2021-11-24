Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. - ANKARA
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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