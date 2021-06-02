Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan faiz değerlendirmesi
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan faiz değerlendirmesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan faiz değerlendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda, dezenflasyon süreci boyunca politika faizinin enflasyonun üzerinde tutma kararlılığının devam edeceğini söyledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda, dezenflasyon süreci boyunca politika faizinin enflasyonun üzerinde tutma kararlılığının devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda önemli mesajlar verdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu şöyle konuştu: "Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır".

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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