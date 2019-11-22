Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bir konuşma yapacak.
22.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bir konuşma yapacak.
TCMB açıklamasında, Uysal'ın 27 Kasım Çarşamba günü İSO Meclisi'nde bir konuşma yapacağı ve toplantının basına açık olacağı bildirildi.
Kaynak: AA