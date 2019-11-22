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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bir konuşma yapacak.

22.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:58
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak

() Başkanı , (İSO) Meclisi'nde bir konuşma yapacak.

TCMB açıklamasında, Uysal'ın 27 Kasım Çarşamba günü İSO Meclisi'nde bir konuşma yapacağı ve toplantının basına açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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