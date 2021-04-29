Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş...
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş gıda ve hizmetlerde yükselmiştir.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş gıda ve hizmetlerde yükselmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı