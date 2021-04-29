Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş...
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş...

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş gıda ve hizmetlerde yükselmiştir.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflamasıyla bir miktar gerilerken işlenmiş gıda ve hizmetlerde yükselmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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