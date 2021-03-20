Merkez Bankası Başkanı değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merkez Bankası Başkanı değişti

20.03.2021 03:08 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:13
Merkez Bankası Başkanı değişti

TÜRKİYE Cuhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine 26'ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

TÜRKİYE Cuhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine 26'ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaları içeren Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na yönelik atamalar yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Iğdır, İzmir, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, Şırnak, Karaman, Hakkari, Bolu, Osmaniye ve Konya'ya yeni müftü atamaları yapıldı.BÜYÜKLEÇİ ATAMALARISingapur Büyükelçisi Murat Lütem ile Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa- Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş, Nijerya Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar atandı.MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınırken, yerine 26'ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. 99 KAYMAKAM ADAYININ ATAMASI YAPILDI

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarından 99'unun ataması yapıldı. Ayrıca, 19 ilçenin kaymakamı da başka ilçelere yine kaymakam, vali yardımcısı ve valilik hukuk müşavirliği görevlerine getirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası Başkanı değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 03:13:32. #1.16#
title