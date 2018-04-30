Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya Soruları Yanıtladı: (1)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, sadeleştirmeyle ilgili hedeflerinin ve planlarının devam ettiğini belirterek, "Son Kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşaması ve yeni operasyonel çerçeveye dair sunumlar bu konuda yapıldı." dedi.

Murat Çetinkaya, İstanbul'da düzenlenen "Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı"nın ardından ekonomist ve gazetecilerin soruları yanıtladı.

Para politikasında sadeleşmenin adımının zamanlamasına ilişkin soru üzerine Çetinkaya, sadeleşmeyle kasıt edilenin ve hedeflerinin para politikasının öngörülebilirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Çetinkaya, bunu parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi açısından istediklerini ve 2015'te de yol haritası açıklandığında temel hedefin bu olduğunu ifade etti.

Bu anlamda öngörülebilirliğin önemli ölçüde arttığını vurgulayan Çetinkaya, para politikası duruşunun ölçülmesine dair belirsizliğin neredeyse tamamen ortadan kalktığına dikkati çekti.

Çetinkaya, "Temel hedefimiz burada nihai adımı da atabilmek. Sadeleştirmeyle ilgili hedefimiz ve planımız devam ediyor. Son Kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşaması ve yeni operasyonel çerçeveye dair sunumlar bu konuda yapıldı. Nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşmeye yönelik nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak. Buraya çok uzak değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon görünümündeki gelişmelere bağlı olarak para politikası şekillenecek"

Çetinkaya, sıkılaştırma adımları atılırken ne gibi faktörlerin dikkate alındığına yönelik soru üzerine faiz kararlarında enflasyonu etkileyen geçici faktörlerden ziyade fiyatlama davranışlarını dikkate alarak orta vadeli perspektifle kararları şekillendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İhtiyaç duyulduğu dönemlerde geçmişte olduğu gibi atılabilecek faiz adımlarının farklı ölçülerde şekillenebileceğini dile getiren Çetinkaya, son toplantıda tüm koşulları ve enflasyon görünümünü değerlendirerek ölçülü bir adım atılmasına karar verdiklerini anımsattı.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümündeki gelişmelere bağlı olarak para politikası şekillenecek. İhtiyaç duyulursa ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğimizi de yine son metnimizde değerlendirdik. Son dönem gelişmelerinin fiyatlama davranışları üzerinde oluşturduğu ilave risklerin de farkındayız. Bunları da gözlemleyerek, bahsettiğimiz enflasyon patikasında hem beklentilerin hem de fiyatlama davranışlarından uzaklaşmaması için ihtiyaç duyulabilecek adımları Para Politikası Kurulu (PPK) gerekli gördüğü şekilde atmaya devam edecektir."

"İktisadi faaliyet potansiyel düzeyine yönelecek"

İktisadi faaliyet ve büyüme görünümüne ilişkin soru üzerine Çekinkaya, geçen yıl, 2016'daki gelişmelerden sonra tedbir ve teşviklerin etkisiyle çok hızlı bir toparlanma gerçekleştiğini ve 2017'de yüzde 7,4'lik büyüme görüldüğünü belirtti.

Çetinkaya, bu yılki büyüme görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı unsurların baz etkisi başta olmak üzere, destekleyici politikaların ortadan kalkmasıyla birlikte iktisadi faaliyetin kademeli olarak potansiyel düzeyine yöneleceğini öngörüyoruz. Potansiyel düzey ve çıktı açığına ilişkin ve bunun para politikası etkilerine dair çalışmalarımızı daha önce paylaşmıştık. Maliye politikası ve para politikası arasında geçen yıllarda güçlü bir koordinasyonun sağlandığını görüyoruz. Yönlendirilen fiyatlar kanalı, enflasyonist baskı oluşturmayacak biçimde şekillendi. Bazı fiyatlamaların seviyesi belirlenirken, bu dikkate alındı. Bazı fiyatlamalarda dönemsel ertelemeler gerçekleştiğini gördük. 2018 yılında da bunun devam edeceğini öngörüyoruz.

Burada konjonktürel ve yapısal iki cepheden bakmak gerekiyor. Dönemsel ihtiyaçlar dikkate alınarak, para politikası ve maliye politikasının geçmiş ve bu dönemde olduğu gibi konjonktürel tedbirlerle birbirleriyle makro dengeyi destekleyici adımlar atması ideal bir durum. Bunun dışında da orta-uzun vadede enflasyon sepetinin yaklaşık üçte birini oluşturan yönetilen-yönlendirilen fiyatlarda endeksleme gibi davranışların ortadan kaldırılması ve bu koordinasyonun daha kalıcı ve yapısal bir hale getirilmesi konusunda da ilave adımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede de Merkez Bankası olarak ilgili kurumlarımızın Maliye Bakanlığı ve hükümetle temaslarımız devam ediyor."

(Sürecek)