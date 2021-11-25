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Merkez Bankası Başkanı banka genel müdürleriyle bir araya geliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Merkez Bankası Başkanı banka genel müdürleriyle bir araya geliyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geliyor.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geliyor.

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor. Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı.


- İstanbul

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