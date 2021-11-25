Merkez Bankası Başkanı banka genel müdürleriyle bir araya gelecek
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelecek.
İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşecek toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor. Toplantının basına kapalı olarak saat 17.00'da başlaması bekleniyor.- İstanbul