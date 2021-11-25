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MERKEZ BANKASI BAŞKANI BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MERKEZ BANKASI BAŞKANI BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelecek.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelecek.

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşecek toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor. Toplantının basına kapalı olarak saat 17.00'da başlaması bekleniyor.

- İstanbul

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