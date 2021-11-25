MERKEZ BANKASI BAŞKANI BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşecek toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor. Toplantının basına kapalı olarak saat 17.00'da başlaması bekleniyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet